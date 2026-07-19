Жителя Липецкой области подозревают в аферах на два с половиной миллиона рублей

Правоохранители устанавливают возможные дополнительные эпизоды противоправной деятельности злоумышленника. Фото: Юлия МИРОШНИЧЕНКО.

В Лебедянском округе расследуют многоэпизодное уголовное дело в отношении 37-летнего местного жителя. Мужчину подозревают в серии мошенничеств на сумму более 2,5 миллиона рублей.

По данным пресс-службы областного УМВД, в августе 2023 года фигурант пообещал 27-летнему жителю райцентра вложить его сбережения в инвестиции в крупные компании с целью получения прибыли. Молодой человек поверил в успех и передал злоумышленнику 410 тысяч рублей. В сентябре 2024 года подозреваемый пообещал 32-летнему лебедянцу «разрулить» последствия его пьяного вождения и вернуть водительские права. Мужчина доверился и отдал аферисту 590 тысяч рублей. В этот же период времени фигурант пообещал 50-летней гражданке оказать помощь в получении водительского удостоверения без прохождения обучения и сдачи квалификационного экзамена. Женщина согласилась и отдала за такую услугу 130 тысяч рублей.

– Криминальную деятельность мужчина вел с сентября 2023 года по 2025 год, подыскивая доверчивых клиентов среди знакомых. От действий злоумышленника пострадали 14 граждан. Общая сумма причиненного потерпевшим ущерба превысила 2,5 млн рублей, – сообщили в УМВД России по Липецкой области.

В настоящее время устанавливаются возможные дополнительные эпизоды противоправной деятельности злоумышленника. Ему грозит до шести лет лишения свободы.