За угрозы ножом матери и сестре жителя Липецкой области лишили свободы на 10 месяцев

Слова мужчины напугали потерпевших, угрозу они восприняли как реальную. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Краснинском округе на скамье подсудимых оказался 39-летний местный житель. Его признали виновным в угрозе убийством. По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, 19 января в своей квартире он взял кухонный нож и направил его острием вперед в сторону матери и сестры. Мужчина сказал, что убьет их. Эти слова напугали женщин – угрозу они восприняли как реальную.

Уточняется, что подсудимый является инвалидом 2 группы. Ранее он неоднократно был судим за аналогичные преступления. В этот раз ему назначили наказание в виде 10 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, мужчине предстоит пройти принудительное лечение, а потом быть под наблюдением врача-психиатра.