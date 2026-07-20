Житель Липецка украл из гаража знакомого два аккумулятора, компрессор и тепловую пушку

Расследование уголовного дела продолжается. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Липецкие оперативники раскрыли кражу имущества из гаража 46-летнего местного жителя. У него пропали два аккумулятора, компрессор и тепловая пушка на общую сумму 40 тысяч рублей. В хищении мужчина заподозрил своего знакомого и не ошибся.

Как сообщили в пресс-службе областного УМВД, знакомый подрабатывал автослесарем. Некоторое время он арендовал гараж потерпевшего в счет ремонта его машины. Без разрешения хозяина злоумышленник пользовался тепловой пушкой для обогрева помещения и выбросил ее, когда она сгорела. Два его аккумулятора он вставил в чужие автомобили, выручив за это дополнительные деньги.

Расследование уголовного дела продолжается. В ведомстве уточнили, что компрессор фигурант вернул хозяину, материальный ущерб возместил в полном объеме. Тем не менее ему грозит до двух лет лишения свободы.