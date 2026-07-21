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НовостиПроисшествия21 июля 2026 13:10

Житель Липецкой области угнал машину бывшей жены и попал на скамью подсудимых

Мужчину приговорили к 10 месяцам колонии-поселения
Юлия МИРОШНИЧЕНКО
Суд лишил виновного водительских прав на 4 года.

Суд лишил виновного водительских прав на 4 года.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Чаплыгинском округе огласили приговор местному жителю. Его обвинили в угоне автомобиля. В один из апрельских дней мужчина выпил спиртного, взял без разрешения ключи от легковушки бывшей жены и поехал кататься. Правда, далеко уехать ему не удалось – машину остановили сотрудники ДПС.

По информации пресс-службы областной прокуратуры, угонщик сел пьяным за руль, будучи ранее подвергнутым административному наказанию. С учетом мнения государственного обвинителя суд приговорил мужчину к 10 месяцам колонии-поселения и лишил его водительских прав на 4 года.