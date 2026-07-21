В Липецке вручили государственные награды лучшим специалистам в отрасли металлургии

Фото пресс-службы правительства Липецкой области.

В Липецке вручили награды специалистам в отрасли металлургии. Как сообщили в пресс-службе областного правительства, в числе виновников торжественной церемонии были слесарь, электромонтер, разливщик стали, горновой, шлифовщик, машинист крана, руководители цехов, отделов и другие работники. Некоторые из них посвятили своей профессии больше 40 лет.

Два человека удостоены медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. 15 специалистам присвоено почетное звание «Заслуженный металлург Российской Федерации».

– Вы выбрали одну из самых сложных специальностей и с честью несете звание металлургов. Каждый из вас своим ежедневным трудом создает фундамент экономической мощи не только нашего региона, но и всей страны, – отметил в своем поздравлении губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.