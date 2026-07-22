25 июля «Зеленый автобус» сделает в Липецке 45 остановок

Сырье нужно приносить в разных пакетах и подходить к остановкам за несколько минут до указанного в расписании маршрута времени.

25 июля, в субботу, по улицам Липецка в очередной раз проедет «Зеленый автобус». У горожан снова будет возможность вынести из дома ненужные вещи. Как сообщили в пресс-службе администрации областного центра, в этот раз автобус сделает 45 остановок. Жителям напомнили, что сдать можно старую одежду, пластик, бумагу, отслужившую или сломанную электронику, блистеры. Все это обещают отправить на переработку.

Горожан просят вещи в хорошем состоянии собирать отдельно – их передадут в благотворительный фонд. Сырье нужно приносить в разных пакетах и подходить к остановкам за несколько минут до указанного в расписании маршрута времени.

– Для всех желающий будет организован «Зеленый двор» около Городского молодежного центра, где все желающие смогут узнать о переработке и принять участие в мастер-классах, – уточнили в мэрии Липецка.