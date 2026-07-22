Жителя Липецкой области осудили через 9 лет после смертельного избиения 98-летней женщины

Ближайшие 8 лет осужденный проведет в исправительной колонии строгого режима. Фото: Юлия МИРОШНИЧЕНКО.

31-летний житель Добринского округа оказался на скамье подсудимых через 9 лет после особо тяжкого преступления. В апреле 2017 года в селе Пушкино из личной неприязни он до смерти избил 98-летнюю женщину. Удары потерпевшей злоумышленник наносил руками, ногами и различными предметами. Скрывавшегося все эти годы преступника вычислили с помощью методов ДНК.

– После совершения преступления мужчина скрылся с места происшествия и долгое время оставался неизвестным. Его личность установили сотрудники следственного комитета почти 8 лет спустя благодаря развитию новых технологий – с помощью методов ДНК, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.

Уточняется, что подсудимый не признал свою вину, но это не помогло ему избежать уголовного наказания. Ближайшие 8 лет он проведет в исправительной колонии строгого режима.