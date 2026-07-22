До 2 лет грозит липчанке за ДТП на пешеходном переходе с пострадавшей пенсионеркой

Обвиняемая за рулем нарушила правила дорожного движения и не убедилась в отсутствии пешеходов на переходе. Фото: Юлия МИРОШНИЧЕНКО.

В Липецке завершили расследование уголовного дела в отношении 28-летней местной жительницы. Ее обвиняют в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. Как сообщили в пресс-службе областного УМВД, ноябрьским вечером прошлого года горожанка ехала за рулем личного автомобиля «Рено Меган». На нерегулируемом пешеходном переходе в районе Боевого проезда она сбила 80-летнюю женщину. Пострадавшую с серьезными травмами госпитализировали.

По данным ведомства, автомобилистка нарушила правила дорожного движения и не убедилась в отсутствии пешеходов на переходе. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в Правобережный суд для рассмотрения. Молодой липчанке грозит до двух лет лишения свободы.