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НовостиПроисшествия22 июля 2026 8:13

До 2 лет грозит липчанке за ДТП на пешеходном переходе с пострадавшей пенсионеркой

Автомобилистка сбила женщину ноябрьским вечером
Юлия МИРОШНИЧЕНКО
Обвиняемая за рулем нарушила правила дорожного движения и не убедилась в отсутствии пешеходов на переходе.

Обвиняемая за рулем нарушила правила дорожного движения и не убедилась в отсутствии пешеходов на переходе.

Фото: Юлия МИРОШНИЧЕНКО.

В Липецке завершили расследование уголовного дела в отношении 28-летней местной жительницы. Ее обвиняют в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. Как сообщили в пресс-службе областного УМВД, ноябрьским вечером прошлого года горожанка ехала за рулем личного автомобиля «Рено Меган». На нерегулируемом пешеходном переходе в районе Боевого проезда она сбила 80-летнюю женщину. Пострадавшую с серьезными травмами госпитализировали.

По данным ведомства, автомобилистка нарушила правила дорожного движения и не убедилась в отсутствии пешеходов на переходе. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в Правобережный суд для рассмотрения. Молодой липчанке грозит до двух лет лишения свободы.