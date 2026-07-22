В Липецке с двух больниц взыскали 1,9 млн рублей за несвоевременную операцию девочке

Медицинские учреждения попытались оспорить решение суда первой инстанции, но безуспешно. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Липецке с городской и областной детских больниц взыскали 1,9 миллиона рублей. Деньги в качестве компенсации морального вреда обязали выплатить пострадавшей из-за некачественной медицинской помощи девочке и ее родителям. По информации объединенной пресс-службы судебной системы региона, медицинские учреждения попытались оспорить решение суда первой инстанции, но безуспешно.

В судах доказано, что в процессе лечения девочки медработники несвоевременно провели диагностику и допустили необоснованное промедление выполнения экстренной операции. В результате маленькой пациентке пришлось удалить органы репродуктивной системы.

«Поскольку в ходе судебного разбирательства доводы истцов о дефектах оказания ответчиками медицинской и специализированной помощи их дочери нашли свое подтверждение, суд пришел к правомерному выводу о наличии правовых оснований для удовлетворения исковых требований о взыскании компенсации морального вреда», – говорится в апелляционном определении судебной коллегии по гражданским делам Липецкого областного суда.