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НовостиОбщество22 июля 2026 8:50

В Липецке с двух больниц взыскали 1,9 млн рублей за несвоевременную операцию девочке

Из-за промедления маленькой пациентке пришлось удалить органы репродуктивной системы
Юлия МИРОШНИЧЕНКО
Медицинские учреждения попытались оспорить решение суда первой инстанции, но безуспешно.

Медицинские учреждения попытались оспорить решение суда первой инстанции, но безуспешно.

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Липецке с городской и областной детских больниц взыскали 1,9 миллиона рублей. Деньги в качестве компенсации морального вреда обязали выплатить пострадавшей из-за некачественной медицинской помощи девочке и ее родителям. По информации объединенной пресс-службы судебной системы региона, медицинские учреждения попытались оспорить решение суда первой инстанции, но безуспешно.

В судах доказано, что в процессе лечения девочки медработники несвоевременно провели диагностику и допустили необоснованное промедление выполнения экстренной операции. В результате маленькой пациентке пришлось удалить органы репродуктивной системы.

«Поскольку в ходе судебного разбирательства доводы истцов о дефектах оказания ответчиками медицинской и специализированной помощи их дочери нашли свое подтверждение, суд пришел к правомерному выводу о наличии правовых оснований для удовлетворения исковых требований о взыскании компенсации морального вреда», – говорится в апелляционном определении судебной коллегии по гражданским делам Липецкого областного суда.