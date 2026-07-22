Жительница Липецкой области обругала родственника мужа и теперь заплатит штраф

Брошенную в лицо мужчины фразу суд расценил как унижение чести и достоинства. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Жительницу Грязинского округа привлекли к административной ответственности за оскорбление человека. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, женщина вступила в словесную перепалку с родственником умершего мужа из-за наследства. Не справившись с эмоциями, она обругала мужчину. На оскорбительные высказывания потерпевший пожаловался в надзорное ведомство.

В прокуратуре женщина настаивала на том, что высказала свое отношение к человеку. «Я просто сказала правду!» – утверждала она. Тем не менее брошенную в лицо мужчины фразу суд расценил как унижение чести и достоинства и оштрафовал правонарушительницу на 3 тысячи рублей.