Рослесозащита проверяет работу по восстановлению лесных экосистем в Липецкой области

Проверка позволит определить, насколько успешно в регионе восстанавливают лесные экосистемы. Фото: Юлия МИРОШНИЧЕНКО.

В Липецкой области стартовал государственный мониторинг воспроизводства лесов. По информации регионального министерства лесного хозяйства, в настоящее время специалисты тульского филиала Рослесозащиты проводят обследования в Данковском лесничестве. До сентября им предстоит оценить качественные и количественные характеристики лесных насаждений при воспроизводстве лесов на 77 участках общей площадью 212,7 гектара во всех лесничествах региона.

– Объектом исследования являются участки с искусственным лесовосстановлением, выполненным в 2025 году на землях лесного фонда за счет средств федерального бюджета по проекту «Сохранение лесов» НП «Экологическое благополучие». В ходе мониторинга проверяется соответствие выполненных работ нормативным требованиям, а также соответствуют ли обследуемые лесные культуры или насаждения критериям и требованиям к молоднякам, которые дают право отнести участок к землям, покрытым лесной растительностью, – сообщили в областном минлесхозе.

Уточняется, что оценка качественных и количественных характеристик лесных насаждений при воспроизводстве лесов позволяет определить, насколько успешно восстанавливаются лесные экосистемы.