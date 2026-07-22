Врачи в Липецке спасли жизнь молодому мужчине с разрывом печени после ДТП

Одновременно проводилось и оперативное лечение, и восполнение кровопотери с протезированием жизненно важных функций организма. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Липецке в ДТП серьезно пострадал участник СВО. У молодого мужчины произошел разрыв печени, он потерял много крови. В тяжелом состоянии его привезли «по скорой» в больницу. От момента поступления до начала работы в операционной прошло всего 15 минут. По информации руководителя областного минздрава Лилии Самошиной, докторам удалось спасти пациенту жизнь.

– Благодаря слаженной работе и грамотной тактике действий анестезиолого-реанимационной и хирургической бригад одновременно проводилось и оперативное лечение, и восполнение кровопотери с протезированием жизненно важных функций организма. Сейчас состояние пациента стабильное. Он готовится к выписке и в скором времени займет свое место на передовой, – сообщила глава ведомства.