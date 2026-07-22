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НовостиОбщество22 июля 2026 11:49

26 июля в Липецке розничная продажа алкоголя будет под запретом

В городе пройдут мероприятия ко Дню Военно-Морского Флота России
Юлия МИРОШНИЧЕНКО
Запрет распространяется на торговые точки, расположенные на расстоянии менее 100 метров от места проведения мероприятий.

Запрет распространяется на торговые точки, расположенные на расстоянии менее 100 метров от места проведения мероприятий.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

26 июля в Липецке будет действовать запрет на розничную продажу алкоголя. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы администрации областного центра. Ограничения связаны с проведением в городе мероприятий ко Дню Военно-Морского Флота.

По информации мэрии, с 10:00 до 12:00 на площади Петра Великого состоится митинг-концерт. С 15:00 до 19:00 на улице Осипенко, 18 (территория перед Домом Музыки) проведут шествие и зрелищный праздник колесниц «Ратха-ятра».

Уточняется, что запрет продажи распространяется на торговые точки, расположенные на расстоянии менее 100 метров от места проведения праздничных мероприятий.