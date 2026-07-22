26 июля в Липецке розничная продажа алкоголя будет под запретом

Запрет распространяется на торговые точки, расположенные на расстоянии менее 100 метров от места проведения мероприятий. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

26 июля в Липецке будет действовать запрет на розничную продажу алкоголя. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы администрации областного центра. Ограничения связаны с проведением в городе мероприятий ко Дню Военно-Морского Флота.

По информации мэрии, с 10:00 до 12:00 на площади Петра Великого состоится митинг-концерт. С 15:00 до 19:00 на улице Осипенко, 18 (территория перед Домом Музыки) проведут шествие и зрелищный праздник колесниц «Ратха-ятра».

Уточняется, что запрет продажи распространяется на торговые точки, расположенные на расстоянии менее 100 метров от места проведения праздничных мероприятий.