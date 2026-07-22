Горячую воду в дома на 23 улицах Липецка вернут на 2 дня позднее обещанной даты

Корректировки связаны с выполнением работ по врезке нового трубопровода в действующую тепловую сеть. Фото: Юлия МИРОШНИЧЕНКО.

В Липецке перенесли сроки восстановления горячего водоснабжения в дома на 23 улицах города – для части потребителей от котельной «Привокзальная». Вернуть ресурс теперь планируют 24 июля вместо обещанного 22-го числа.

По информации мэрии областного центра, корректировки связаны с выполнением работ по врезке нового трубопровода в действующую магистральную тепловую сеть.

Уточняется, что изменения коснутся жителей следующих улиц: ул. 30 лет Октября, ул. 4-й Пятилетки, ул. Балмочных, ул. Вавилова, ул. Гагарина (часть), ул. Желябова, ул. Зегеля (часть), ул. Интернациональная, ул. Качалова, ул. Кротевича, ул. Ленина, ул. Липовская, ул. Мусоргского, ул. Нестерова, ул. Плеханова, ул. Пролетарская, ул. Салтыкова-Щедрина, ул. Семашко, ул. Студеновская, ул. Тельмана, ул. Угловая, ул. Шевченко, ул. Шкатова.