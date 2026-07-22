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НовостиОбщество22 июля 2026 13:56

В Липецкой области мальчикам чаще всего дают имя Михаил, девочкам – Ева

В региональном управлении ЗАГС и архивов назвали самые популярные в этом году имена для младенцев
Юлия МИРОШНИЧЕНКО
Имя Михаил дали 128 малышам, Ева – 79 малышкам.

Имя Михаил дали 128 малышам, Ева – 79 малышкам.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В 2026 году у родителей новорожденных липчан четко обрисовались предпочтения относительно имен новорожденным дочкам и сыночкам. По данным областного управления ЗАГС и архивов, мальчиков в регионе чаще всего называют Михаилами, а девочек – Евами.

Уточняется, что имя Михаил получили 128 младенцев. Артемом назвали 84 малыша и столько же – Александром. Имя Дмитрий дали 78 мальчикам, Тимофей – 75. Новорожденных дочек назвали так: 79 малышек – Евами, 70 – Варварами, 69 – Аннами, 68 – Василисами, 65 – Мариями.