В Липецкой области мальчикам чаще всего дают имя Михаил, девочкам – Ева

Имя Михаил дали 128 малышам, Ева – 79 малышкам. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В 2026 году у родителей новорожденных липчан четко обрисовались предпочтения относительно имен новорожденным дочкам и сыночкам. По данным областного управления ЗАГС и архивов, мальчиков в регионе чаще всего называют Михаилами, а девочек – Евами.

Уточняется, что имя Михаил получили 128 младенцев. Артемом назвали 84 малыша и столько же – Александром. Имя Дмитрий дали 78 мальчикам, Тимофей – 75. Новорожденных дочек назвали так: 79 малышек – Евами, 70 – Варварами, 69 – Аннами, 68 – Василисами, 65 – Мариями.