В Липецкой области стало меньше преступлений, совершенных подростками

Ветеранам ведомства и сотрудникам, достигшим высоких результатов в службе, вручили ведомственные награды. Фото УМВД России по Липецкой области.

С января по июнь в Липецкой области количество преступлений, совершенных подростками, уменьшилось почти на 14 процентов. Об этом по итогам полугодия сообщили на заседании коллегии, состоявшемся 22 июля в региональном УМВД России. Проведенная системная работа привела к снижению в том числе бытовой преступности – более чем на четверть. Зафиксировано уменьшение количества преступлений, совершенных лицами в состоянии алкогольного опьянения – на 15,1%. На 21,3% сократилось число преступных посягательств на улицах населенных пунктов области.

Отмечалось, что за 6 месяцев 2026 года липецкие полицейские раскрыли 2854 преступления, в том числе 16 убийств, 6 разбойных нападений, 324 случая мошенничества, 35 преступлений по линии борьбы с незаконным оборотом оружия, 245 в сфере незаконного оборота наркотиков.

Кроме того, правоохранительными органами раскрыто 197 преступлений прошлых лет, в том числе 29 – тяжкой и особо тяжкой категории. На контроль поставлено 459 преступлений экономической и налоговой направленности. Общая сумма возмещенного собственникам ущерба по оконченным уголовным делам экономической и налоговой направленности составила 119,7 млн рублей. Из незаконного оборота изъято 29 кг 176 г наркотических средств, психотропных веществ и сильнодействующих веществ. Пресечена деятельность 63-х наркокурьеров и закладчиков наркотиков.

– На основе собранных оперативных материалов в отношении организованной преступной группы, занимавшейся бесконтактным сбытом синтетических наркотиков посредством сети Интернет на территории Липецкой и Орловской областей, возбуждены уголовные дела по п. «а» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ по факту легализации наркодоходов на сумму более полумиллиона рублей, – сообщили на заседании.

Правоохранители успевали также проводить мониторинг сети Интернет. Благодаря этой работе собран и задокументирован 61 факт размещения в публичном доступе экстремистского контента и иной противоправной деятельности.

По традиции в завершение заседания сотрудникам, добившимся высоких результатов в оперативно-служебной работе, и ветеранам ведомства вручили ведомственные награды.