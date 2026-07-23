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НовостиПроисшествия23 июля 2026 5:23

Житель Липецка белым днем украл из кабины грузовика сотовый телефон водителя

Полицейские задержали злоумышленника
Юлия МИРОШНИЧЕНКО
О преступлении в дежурную часть сообщил 35-летний водитель автомобиля.

О преступлении в дежурную часть сообщил 35-летний водитель автомобиля.

Фото: Тимур ХАНОВ.. Перейти в Фотобанк КП

В Липецке полицейские задержали 29-летнего местного жителя. Белым днем он подошел к припаркованному на достаточно людной улице грузовику, открыл дверь кабины, украл сотовый телефон и убежал. Все его действия записала камера видеонаблюдения.

Как сообщили в пресс-службе областного УМВД, о преступлении в дежурную часть сообщил 35-летний водитель автомобиля. Он рассказал, что оставил грузовик без присмотра буквально на 10 минут. Ущерб мужчина оценил в 25 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. Задержанному злоумышленнику грозит до 5 лет лишения свободы.