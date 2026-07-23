500 тысяч рублей выплатили липчанину за травмы из-за упавшего на него токарного станка

Суд удовлетворил исковые требования прокуратуры. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

С 55-летним жителем Липецка произошел несчастный случай на производстве. При проведении погрузочно-разгрузочных работ на него упал токарный станок. По данным пресс-службы областной прокуратуры, работник получил ушиб головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму, перелом позвонков, раны левой плечевой области с повреждением срединного нерва. Мужчина перенес 4 операции. В соответствии с актом о несчастном случае повреждения отнесли к категории тяжких.

Прокуратура Правобережного района города Липецка встала на защиту прав пострадавшего. В суд направили иск о взыскании в пользу работника компенсации морального вреда. Исковые требования удовлетворены. Мужчине выплатили 500 тысяч рублей.