К 360 часам обязательных работ приговорили жителя Липецка за ограбление магазина

С осужденного в доход государства взыскали процессуальные издержки в сумме 3,7 тысяч рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Левобережный районный суд города Липецка огласил приговор в отношении 38-летнего местного жителя. Мужчину признали виновным в грабеже. По информации объединенной пресс-службы судебной системы региона, в ноябре прошлого года он взял с торговых витрин и холодильников магазина «Пятерочка» различные товары на сумму более 8 тысяч рублей. Часть из них горожанин спрятал в рюкзак и карман одежды, а остальное оставил в продуктовой корзине. После этого он направился к выходу мимо кассы. На требования сотрудника магазина остановиться и оплатить товары мужчина не отреагировал.

Свою вину фигурант признал, раскаялся в содеянном и добровольно возместил причиненный магазину ущерб. Суд приговорил виновного в грабеже к 360 часам обязательных работ. С осужденного в доход государства взыскали процессуальные издержки в сумме 3,7 тысяч рублей.