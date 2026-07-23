Семейную выплату в Липецкой области уже получили 5497 жителей

Решение о предоставлении новой меры поддержки принимается в течение 10 рабочих дней. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН. Перейти в Фотобанк КП

В Липецкой области семейную выплату уже получили 5497 жителей. Практически все они – 99% – подали заявление через портал «Госуслуги». В областном отделении СФР напомнили, что до конца кампании по приему таких заявлений осталось чуть больше 2 месяцев – до 1 октября.

На выплату имеют право официально трудоустроенные родители, постоянно проживающие в России и воспитывающие двух и более детей до 18 лет (либо до 23 лет при условии, что ребенок учится на дневном отделении в учебном заведении). Доход на каждого члена семьи не должен превышать полтора прожиточных минимума на душу населения в 2025 году (в нашем регионе это 22 077 рублей).

Решение о предоставлении новой меры поддержки принимается в течение 10 рабочих дней, средства перечисляются в течение 5 дней.