Ранним утром в липецком Чаплыгине сгорел жилой частный дом

Тушить пожар прибыли несколько бригад спасателей. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Ранним утром 22 июля в городе Чаплыгине на улице Школьной произошло возгорание в жилом частном доме. Тушить пожар прибыли несколько бригад спасателей. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, огонь локализовали. Обошлось без погибших и пострадавших.

По данным ведомства, в результате пожара полностью уничтожены сгораемые конструкции дома по всей площади в 120 квадратных метров. Уточняется, что стены строения были блочно-деревянными. Причину пожара устанавливают специалисты.