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НовостиПроисшествия23 июля 2026 8:33

Ранним утром в липецком Чаплыгине сгорел жилой частный дом

Обошлось без погибших и пострадавших
Юлия МИРОШНИЧЕНКО
Тушить пожар прибыли несколько бригад спасателей.

Тушить пожар прибыли несколько бригад спасателей.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Ранним утром 22 июля в городе Чаплыгине на улице Школьной произошло возгорание в жилом частном доме. Тушить пожар прибыли несколько бригад спасателей. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, огонь локализовали. Обошлось без погибших и пострадавших.

По данным ведомства, в результате пожара полностью уничтожены сгораемые конструкции дома по всей площади в 120 квадратных метров. Уточняется, что стены строения были блочно-деревянными. Причину пожара устанавливают специалисты.