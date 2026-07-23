В Липецкой области выявили 16 банкнот с признаками подделки

Наибольшее количество подделок пришлось на банкноты номиналом 1000 рублей. Фото: Олег РУКАВИЦЫН. Перейти в Фотобанк КП

С января по июнь в Липецкой области выявили 16 российских банкнот с признаками подделки. Это на 7 штук меньше, чем год назад. По данным регионального отделения Банка России, наибольшее количество подделок пришлось на банкноты номиналом 1000 рублей – их обнаружили 8 штук. Из оборота также изъяли 5 фальшивок номиналом 5000 рублей. Кроме того, выявлены две подделки номиналом 2000 рублей и одна фальшивая сторублевка.

Специалисты напомнили жителям, что подлинность российских банкнот можно проверить самостоятельно, без использования специального оборудования. На ощупь можно выявить элементы с повышенным рельефом, на просвет – увидеть водяные знаки и защитную нить, под разным углом зрения – обнаружить элементы, обладающие оптически переменными эффектами.

При возникновении сомнений в подлинности купюр можно обратиться к бесплатному мобильному приложению «Банкноты Банка России». Оно не проверяет подлинность денег, но содержит информацию об основных защитных признаках всех банкнот.

– Банк России также разработал дистанционные курсы для кассовых работников предприятий торговли. Обучение бесплатное. В программе – актуальная информация, необходимая для работы с наличными деньгами. Она включает сведения о защитных признаках банкнот и способах их проверки, о платежеспособности денежных знаков, – сообщили в пресс-службе липецкого отделения Банка России.