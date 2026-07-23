В Ельце и четырех округах Липецкой области объявили красный уровень воздушной опасности

Оставаться в безопасном месте следует до отбоя сигнала «Угроза атаки БПЛА». Фото: Юлия МИРОШНИЧЕНКО.

23 июля в 12:37 в Ельце, а также Елецком, Становлянском, Долгоруковском и Измалковском округах объявили красный уровень воздушной опасности. Об угрозе атаки беспилотников жителей оповестили сирены.

– Объявлен красный уровень «Угроза атаки БПЛА» для города Ельца, Елецкого МО, Долгоруковского МО, Становлянского МО, Измалковского МО, – говорится в сообщениях экстренных служб.

Жителям следует по возможности оставаться дома и не подходить к окнам. Тем, кто на улице, необходимо зайти в ближайшее здание или паркинг. Оставаться в безопасном месте следует до отбоя сигнала «Угроза атаки БПЛА».