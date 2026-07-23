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НовостиОбщество23 июля 2026 13:00

На 14 тысяч рублей оштрафовали липчанку за оскорбления в родительском чате

Женщина обругала двух человек с помощью голосовых сообщений
Юлия МИРОШНИЧЕНКО
Виновница признала факт совершения административных правонарушений.

Виновница признала факт совершения административных правонарушений.

Фото: Александр ГЛУЗ. Перейти в Фотобанк КП

В Грязинском округе к административной ответственности привлекли местную жительницу. Женщина позволила себе разместить в родительском чате голосовые сообщения с оскорблениями. Нападкам злоумышленницы подверглись двое родителей одноклассников ее детей. Два дела дошли до суда.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Липецкой области, виновница признала факт совершения административных правонарушений, но утверждала, что это произошло не умышленно, а в результате «затяжной личной неприязни». Суд признал женщину виновной и обязал ее заплатить штраф – по 7 тысяч рублей по каждому из рассмотренных дел.