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НовостиОбщество24 июля 2026 5:36

С жителя Липецкой области взыскали ущерб за липовый больничный лист

Мужчина получил пособие по временной нетрудоспособности незаконно
Юлия МИРОШНИЧЕНКО
Злоумышленника обязали вернуть незаконно полученную выплату.

Злоумышленника обязали вернуть незаконно полученную выплату.

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Жителя Долгоруковского округа обязали вернуть пособие по временной нетрудоспособности. Оказалось, деньги мужчина получил незаконно.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, он заплатил лечащему врачу и попросил без посещения медицинского учреждения оформить ему фиктивный больничный лист. На основании поддельного документа злоумышленнику назначили и перечислили социальную выплату.

– Прокурор направил в суд иск о взыскании с гражданина в пользу регионального отделения СФР суммы необоснованно полученной выплаты. Исковые требования удовлетворены. Судебное решение исполнено – полученное пособие гражданин вернул в полном объеме, – прокомментировали в надзорном ведомстве.