С жителя Липецкой области взыскали ущерб за липовый больничный лист

Злоумышленника обязали вернуть незаконно полученную выплату. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Жителя Долгоруковского округа обязали вернуть пособие по временной нетрудоспособности. Оказалось, деньги мужчина получил незаконно.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, он заплатил лечащему врачу и попросил без посещения медицинского учреждения оформить ему фиктивный больничный лист. На основании поддельного документа злоумышленнику назначили и перечислили социальную выплату.

– Прокурор направил в суд иск о взыскании с гражданина в пользу регионального отделения СФР суммы необоснованно полученной выплаты. Исковые требования удовлетворены. Судебное решение исполнено – полученное пособие гражданин вернул в полном объеме, – прокомментировали в надзорном ведомстве.