Житель Липецка пойдет под суд за магазинные кражи, грабеж и сбыт наркотиков

Дальнейшую участь фигуранта решит суд. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Липецке 37-летнего местного жителя обвиняют в магазинных кражах, грабеже и сбыте наркотических веществ. Расследованное уголовное дело направили в суд. Об этом сообщили в пресс-службе областного УМВД.

По данным ведомства, вечером 3 октября прошлого года фигурант украл из торгового зала 5 бутылок алкогольного напитка на 7 тысяч рублей. Через 3 дня он проник в обувной магазин и похитил деньги из открытого ящика кассового аппарата и ноутбук, причинив ущерб на 34 615 рублей. В январские праздники злоумышленник напал на мужчину, с которым познакомился на автобусной остановке, и сорвал с его шеи эксклюзивное ювелирное изделие ручной работы – золотую цепочку с крестом стоимостью 838 тысяч рублей. Сотрудники полиции изъяли украденное имущество из ломбарда и вернули владельцу.

Следствием также установлено, что обвиняемый пытался реализовать через тайники на территории Липецка более 5 граммов метадона, расфасованного в 23 свертка. Полицейским удалось пресечь преступление и задержать злоумышленника.

Дальнейшую участь фигуранта решит суд. Наказание ему назначат по совокупности совершенных преступлений.