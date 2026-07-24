В Липецке вынесли приговор самокатчику за наезд на 80-летнего пешехода

В день происшествия липчанин управлял электросамокатом и ехал по тротуару по улице Папина. Фото: Юлия МИРОШНИЧЕНКО.

32-летний житель Липецка оказался на скамье подсудимых после того, как сбил 80-летнего пешехода. В день происшествия – летом прошлого года – обвиняемый управлял электросамокатом и ехал по тротуару по улице Папина. Допустив наезд на пенсионера, он причинил ему серьезные травмы, которые расценили как тяжкий вред здоровью.

По информации пресс-службы областной прокуратуры, с учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновному ограничение свободы на год. Кроме того, его обязали выплатить потерпевшему 337 тысяч рублей в качестве компенсации морального и материального вреда.