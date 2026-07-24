Водоканал в Липецкой области задолжал 11 работникам 142 тысячи рублей зарплаты

В настоящее время работникам произвели все причитающиеся выплаты. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

С января по март 11 работникам водоканала в Липецком округе заработная плата начислялась без учета индексации, допускались факты ее несвоевременной выплаты. Эти нарушения трудового законодательства в ходе проверки выявила прокуратура. Сотрудники надзорного ведомства встали на защиту прав сотрудников предприятия.

Как сообщили в областной прокуратуре, руководителю водоканала внесли представление, в котором потребовали устранить выявленные нарушения. Предприятие оштрафовали на 35 тысяч рублей. В настоящее время работникам произвели причитающиеся выплаты на сумму 142 тысячи рублей.