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НовостиОбщество24 июля 2026 8:03

Водоканал в Липецкой области задолжал 11 работникам 142 тысячи рублей зарплаты

Предприятие оштрафовали на 35 тысяч рублей
Юлия МИРОШНИЧЕНКО
В настоящее время работникам произвели все причитающиеся выплаты.

В настоящее время работникам произвели все причитающиеся выплаты.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

С января по март 11 работникам водоканала в Липецком округе заработная плата начислялась без учета индексации, допускались факты ее несвоевременной выплаты. Эти нарушения трудового законодательства в ходе проверки выявила прокуратура. Сотрудники надзорного ведомства встали на защиту прав сотрудников предприятия.

Как сообщили в областной прокуратуре, руководителю водоканала внесли представление, в котором потребовали устранить выявленные нарушения. Предприятие оштрафовали на 35 тысяч рублей. В настоящее время работникам произвели причитающиеся выплаты на сумму 142 тысячи рублей.