В Липецкой области двое детей выпали из окон, один ребенок сорвался с балкона

Родителям просят не оставлять маленьких детей без присмотра. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Липецке в областную детскую больницу за последние несколько дней привезли троих детей с серьезными травмами после падения с высоты. По данным регионального министерства здравоохранения, двое из них выпали из окон, один – сорвался с балкона. К счастью, малыши живы, но им предстоит длительное лечение.

В облминздраве рассказали о каждом из этих случаев, отметив, что подобного могло и не произойти, если бы взрослые проявили необходимую осторожность. В Лебедяни, пока мама отвлеклась, на москитную сетку облокотился и выпал из окна маленький мальчик. И хотя квартира находится на первом этаже, ребенок получил черепно мозговую травму, сотрясение и перелом ключицы. У него состояние средней тяжести. В Липецке из окна квартиры на третьем этаже вместе с москитной сеткой выпала двухлетняя девочка. Родители были дома – мама готовила, папа смотрел телевизор. В итоге у ребенка перелом костей таза и травма живота. Решается вопрос об операции. В селе Ярлуково с балкона на третьем этаже сорвался мальчик шести лет. Он получил тяжелые травмы – компрессионный перелом позвонка и ушиб легких. Ребенка прооперировали, сейчас он в стабильном состоянии.

Жителям напоминают, что москитная сетка не защищает от падения. Взрослых просят не оставлять маленьких детей без присмотра и не рисковать их безопасностью и здоровьем.