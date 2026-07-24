Похититель велосипедов в Липецке стал фигурантом двух уголовных дел

Злоумышленник увидел оставленный без присмотра велосипед, сел на него и уехал. Скриншот видеозаписи, предоставленной УМВД России по Липецкой области.

В полицию в Липецке обратилась 52-летняя местная жительница. Женщина сообщила о краже велосипеда, который она ненадолго оставила у торгового центра. Причиненный ущерб заявительница оценила в 32 тысячи рублей. Сотрудники полиции установили, что велосипед похитил ранее судимый, неработающий 35-летний горожанин. Он проходил мимо магазина, увидел оставленный без присмотра велосипед, сел на него и уехал. Все его действия записала камера уличного наблюдения. По данным пресс-службы областного УМВД, чужой велосипед злоумышленник сдал в ломбард за 4 тысячи рублей.

Полицейские выяснили, что фигурант украл еще один велосипед – около входа в специализированный магазин. Там он прихватил с собой еще и запчасти, причинив ущерб на 23 тысячи рублей. Подозреваемого задержали. Он стал фигурантом двух уголовных дел. Расследование продолжается. Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.