Житель Липецкой области оскорбил полицейских и угрожал им кухонным ножом

В местах лишения свободы осужденный проведет 7 лет. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

42-летнего мужчину из Добровского округа признали виновным в угрозе применения насилия в отношении представителей власти и в их публичном оскорблении. Инцидент произошел год назад. В тот день полицейские получили информацию о противоправных действиях фигуранта и прибыли в село Порой с проверкой. Недовольный неожиданным визитом нетрезвый мужчина публично оскорбил правоохранителей и даже угрожал им кухонным ножом.

– О противоправных действиях сотрудники полиции сообщили в следственные органы. Следователь собрал достаточно доказательств вины фигуранта, что позволило суду вынести обвинительный приговор, – сообщили в пресс-службе СУ СКР по Липецкой области.

Виновного приговорили к 2 годам и 1 месяцу лишения свободы в исправительной колонии общего режима. В областной прокуратуре уточнили, что ранее фигурант уже был судим – за смертельное ДТП. Учитывая неотбытое им наказание по предыдущему приговору, в местах лишения свободы он проведет 7 лет.