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НовостиОбщество24 июля 2026 12:20

Липчанка оскорбила бывшего мужа в частной переписке и получила штраф

Мужчина пожаловался на экс-супругу в прокуратуру
Юлия МИРОШНИЧЕНКО
Суд оштрафовал правонарушительницу на 3 тысячи рублей.

Суд оштрафовал правонарушительницу на 3 тысячи рублей.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Данковском округе местную жительницу наказали за грубую лексику в адрес бывшего мужа. По данным пресс-службы областной прокуратуры, женщина в переписке в мессенджере позволила себе оскорбительные высказывания. Ее слова унизили честь и достоинство мужчины, и он пожаловался на экс-супругу в прокуратуру.

Прокурор возбудил в отношении женщины дело об административном правонарушении по статье об оскорблении. По результатам его рассмотрения суд оштрафовал нарушительницу на 3 тысячи рублей.