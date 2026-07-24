Липчанка оскорбила бывшего мужа в частной переписке и получила штраф

Суд оштрафовал правонарушительницу на 3 тысячи рублей. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Данковском округе местную жительницу наказали за грубую лексику в адрес бывшего мужа. По данным пресс-службы областной прокуратуры, женщина в переписке в мессенджере позволила себе оскорбительные высказывания. Ее слова унизили честь и достоинство мужчины, и он пожаловался на экс-супругу в прокуратуру.

Прокурор возбудил в отношении женщины дело об административном правонарушении по статье об оскорблении. По результатам его рассмотрения суд оштрафовал нарушительницу на 3 тысячи рублей.