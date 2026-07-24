Липецк
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Липецк
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Липецк
+17°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество24 июля 2026 13:28

С предприятия в Липецкой области взыскали 142 млн рублей за ущерб рекам Дон и Воронеж

Компания нарушала требования к сохранению водных биоресурсов и среды их обитания
Юлия МИРОШНИЧЕНКО
Предприятие привлекли к ответственности за нелегальный забор воды из рек Дон и Воронеж.

Предприятие привлекли к ответственности за нелегальный забор воды из рек Дон и Воронеж.

Фото: Юлия МИРОШНИЧЕНКО.

В Липецкой области предприятие привлекли к ответственности за нелегальный забор воды из рек Дон и Воронеж. Компания нарушала требования к сохранению водных биоресурсов и среды их обитания, чем причинила водным объектам ущерб на 142 миллиона рублей. Природоохранная прокуратура обратилась с иском в суд.

– Прокурор обратился в суд с исковым заявлением о взыскании с ООО «Москва на Дону» компенсации причиненного ущерба. Суд удовлетворил иск. После вмешательства надзорного ведомства нарушения закона устранены, ущерб водным объектам полностью возмещен, – прокомментировали в прокуратуре Липецкой области.