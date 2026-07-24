С предприятия в Липецкой области взыскали 142 млн рублей за ущерб рекам Дон и Воронеж

Предприятие привлекли к ответственности за нелегальный забор воды из рек Дон и Воронеж. Фото: Юлия МИРОШНИЧЕНКО.

В Липецкой области предприятие привлекли к ответственности за нелегальный забор воды из рек Дон и Воронеж. Компания нарушала требования к сохранению водных биоресурсов и среды их обитания, чем причинила водным объектам ущерб на 142 миллиона рублей. Природоохранная прокуратура обратилась с иском в суд.

– Прокурор обратился в суд с исковым заявлением о взыскании с ООО «Москва на Дону» компенсации причиненного ущерба. Суд удовлетворил иск. После вмешательства надзорного ведомства нарушения закона устранены, ущерб водным объектам полностью возмещен, – прокомментировали в прокуратуре Липецкой области.