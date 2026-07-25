БПЛА уничтожили над Липецкой областью в ночь на 25 июля

Дроны сбили над 22 регионами и акваторией Азовского моря. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН. Перейти в Фотобанк КП

В ночь на 25 июля над территорией Липецкой области уничтожили БПЛА. Об этом стало известно из сообщения Минобороны РФ. По данным ведомства, дежурные силы ПВО перехватили 328 украинских беспилотников над 22 регионами России и акваторией Азовского моря.

Уточняется, что минувшей ночью дроны сбили над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Кировской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Тульской, Ульяновской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым, Республики Чувашия, Республики Марий Эл, Республики Башкортостан и Республики Калмыкия.