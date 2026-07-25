Липецкие следователи за 6 месяцев завершили расследование 272 уголовных дел

В завершение заседания состоялось награждение сотрудников, достигших высоких показателей в службе. Фото СУ СК России по Липецкой области.

Сотрудники Следственного комитета Липецкой области за период с января по июнь завершили расследование 272 уголовных дел. Почти 60 процентов из них относятся к категории тяжких и особо тяжких преступлений. Итоги работы за первое полугодие этого года подвели на торжественном заседании ко Дню сотрудника органов следствия, который отмечается сегодня, 25 июля.

Открывая заседание, руководитель следственного управления Евгений Шаповалов поздравил коллег с профессиональным праздником и отметил, что эффективная деятельность органов следствия остается одним из ключевых факторов обеспечения законности, защиты прав граждан и укрепления доверия общества к государству.

В ходе важного разговора подчеркивалось, что особое внимание в отчетном периоде сотрудники следкома уделяли расследованию преступлений прошлых лет, противодействию коррупции, защите трудовых, жилищных и иных социальных прав граждан. В числе наиболее значимых результатов участники заседания отметили завершение расследования ряда многоэпизодных уголовных дел, пресечение деятельности организованных преступных групп, расследование коррупционных преступлений, а также восстановление нарушенных прав граждан при реализации национальных проектов и государственных программ.

В завершение встречи состоялось награждение сотрудников, достигших высоких показателей в службе. В торжественной обстановке более двадцати офицеров регионального следственного управления получили ведомственные награды, почетные грамоты и благодарности.