Жительницу Липецка поймали на афере с льготным автокредитом

Обвиняемой грозит до 6 лет лишения свободы. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Липецке 35-летнюю местную жительницу обвиняют в мошенничестве. На преступление женщина пошла ради получения льгот при покупке в кредит автомобиля «Лада». Как сообщили в пресс-службе областного УМВД, злоумышленница позвонила в автосалон и попросила составить заявление-анкету с целью оформления предварительной заявки на получение автокредита. Сотрудница, не подозревая подвоха, внесла в заявку сведения о том, что клиентка якобы является работником медицинской организации государственной системы здравоохранения. Позднее фигурантка предоставила в автосалон фиктивную справку с места работы. В итоге заявку на льготный автокредит ей одобрили.

В ведомстве уточнили, что в результате преступных действий обвиняемая причинила кредитной организации материальный ущерб на 260 тысяч рублей. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд. Женщине грозит до 6 лет лишения свободы.