В Липецке работник сетевого магазина вместе с приятелем устроил шопинг за чужой счет

Полицейские возбудили уголовное дело, фигурантам грозит до 6 лет лишения свободы. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Липецке в отдел полиции обратилась 37-летняя местная жительница. Она написала заявление о хищении с ее банковской карты 18 595 рублей. Женщина рассказала, что карту потеряла, а пропажу обнаружила только после того, как из банка поступил звонок о задолженности по кредиту. Полицейские провели расследование и установили, что картой заявительницы оплачивали покупки двое липчан 46 и 44 лет.

Как сообщили в пресс-службе областного УМВД, один из них – сотрудник сетевого магазина, в котором потерпевшая потеряла свою карту. Мужчина нашел ее и решил присвоить. За чужой счет он устроил шопинг вместе с приятелем. В различных в магазинах в течение нескольких дней они покупали алкоголь, сигареты и продукты питания. Оба стали фигурантами уголовного дела. Теперь им грозит до шести лет лишения свободы.