Стремление заработать на инвестициях привело липчанина к утрате двух миллионов рублей

Потерпевший доверился девушке-коучу, с которой познакомился в Интернете. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

На уловку мошенников из Сети попался 49-летний житель Липецка. Мужчина рассчитывал заработать на инвестициях, но стал жертвой киберпреступников и лишился крупной суммы денег. О своей беде он сообщил в дежурную часть.

По данным пресс-службы областного УМВД, потерпевший доверился девушке-коучу, с которой познакомился в Интернете. Она пообещала помочь приумножить личные сбережения. Мужчина следовал всем указаниям новой знакомой, переводил разные суммы на биржи и сервисы, которые рекомендовала «наставница». Поначалу вложения приносили прибыль, и липчанин поверил в надежность будущих операций. С ноября 2025 по июль 2026 года он «вложил» в инвестиции 2 миллиона 158 тысяч рублей.

– Когда потерпевший решил воспользоваться пассивным заработком и вывести деньги с бирж, с него потребовали комиссию. В этот момент мужчина понял, что переводил деньги аферистам, – сообщили в ведомстве.

Полиция возбудила уголовное дело о крупном мошенничестве. Личность злоумышленников из Сети устанавливают. Им грозит до шести лет колонии.