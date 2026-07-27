Житель Липецкой области сжег дом соседа из неприязни к его квартирантке

Полицейские возбудили уголовное дело, подозреваемому в поджоге грозит до пяти лет колонии. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Воловском округе местный житель 63 лет намеренно устроил пожар в доме соседа. В нем временно проживала 45-летняя женщина, с которой у злоумышленника сложились напряженные отношения. 13 июня, выпив спиртного, он взломал засов входной двери, проник внутрь, поджег личные вещи квартирантки и ушел. В считанные минуты огонь охватил всю площадь строения.

– В результате пожара дом и все имущество полностью уничтожены огнем. Со слов задержанного, женщину он хотел припугнуть. Своими действиями мужчина причинил материальный ущерб владельцу дома на полтора миллиона рублей, квартиросъемщице – на 300 тысяч рублей. В огне сгорели вся бытовая техника, ноутбук, телевизор и два сотовых телефона, – сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Полицейские возбудили уголовное дело. Подозреваемому в поджоге грозит до пяти лет колонии.