В Липецке в пожаре в пятиэтажке на Филипченко пострадал 61-летний мужчина

На вызов выехали несколько бригад спасателей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В пятом часу утра 26 июля в Липецке произошел пожар в пятиэтажном доме на улице Филипченко. Очаг возгорания возник в одной из квартир. На вызов выехали несколько бригад спасателей. По данным пресс-службы регионального ГУ МЧС, около входной двери пожарные обнаружили мужчину без сознания. Его эвакуировали и передали сотрудникам скорой помощи. Пострадавшему 61 год.

В ведомстве также уточнили, что в результате происшествия повреждена внутренняя отделка кухни, холодильник и вещи в квартире. Причину пожара устанавливают специалисты.