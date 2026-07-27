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НовостиПроисшествия27 июля 2026 6:48

В Липецке в пожаре в пятиэтажке на Филипченко пострадал 61-летний мужчина

Возгорание произошло в одной из квартир
Юлия МИРОШНИЧЕНКО
На вызов выехали несколько бригад спасателей.

На вызов выехали несколько бригад спасателей.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В пятом часу утра 26 июля в Липецке произошел пожар в пятиэтажном доме на улице Филипченко. Очаг возгорания возник в одной из квартир. На вызов выехали несколько бригад спасателей. По данным пресс-службы регионального ГУ МЧС, около входной двери пожарные обнаружили мужчину без сознания. Его эвакуировали и передали сотрудникам скорой помощи. Пострадавшему 61 год.

В ведомстве также уточнили, что в результате происшествия повреждена внутренняя отделка кухни, холодильник и вещи в квартире. Причину пожара устанавливают специалисты.