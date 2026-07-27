Тамбовчанин под видом антиквариата продал жителю Липецка бутафорские монеты и ложки

Злоумышленника задержали, он дал признательные показания. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В полицию в Липецке обратился 36-летний местный житель. Горожанин рассказал, что 12 июля в деревне Копцевы Хутора подошел к мужчине, который продавал якобы антикварные серебряные монеты и ложки. Он сообщил, что все это принадлежало его дедушке и досталось ему по наследству. Липчанин заинтересовался и купил 30 монет и 6 ложек, заплатив 20 тысяч рублей. Дома, включив компьютер, он нашел такие же монеты и ложки на маркетплейсах и понял, что купил бутафорские изделия.

Как сообщили в пресс-службе областного УМВД, личность продавца-злоумышленника установили. Им оказался 64-летний житель Тамбовской области. Его задержали, и он дал признательные показания.

– 11 июля мужчина приехал в Липецк на заработки, но условия работы ему не подошли. Он был вынужден остаться в областном центре, где с рук вне торговой точки приобрел 84 якобы антикварные монеты и 9 ложек, заплатив 40 тысяч рублей. Переночевав, на следующий день отправился домой. По дороге решил продать часть «антиквариата» заинтересовавшемуся местному жителю, – рассказали в ведомстве.

По данным полиции, тамбовчанин осознавал, что продает изделия не из серебра. Проведенная экспертиза показала – монеты и ложки состоят из сплава меди и цинка и имеют покрытие из никеля. Злоумышленник стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.