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НовостиОбщество27 июля 2026 8:28

Мусорный коллапс в Ельце объяснили вышедшей из строя техникой

Областные экологи проверили работу регионального оператора
Юлия МИРОШНИЧЕНКО
Фото министерства природных ресурсов и экологии Липецкой области.

Фото министерства природных ресурсов и экологии Липецкой области.

В Ельце случился мусорный коллапс. Контейнерные площадки завалены отходами, во многих местах из-за гор мусора не видны баки. Жители забили тревогу. В город с проверкой работы регионального оператора по обращению с ТКО приехали экологи из областного центра. По информации регионального министерства природных ресурсов и экологии, сбой в графике вывоза мусора связан с вышедшей из строя техникой.

– В ходе проверки зафиксированы проблемные участки с наибольшим скоплением отходов. Причина – большая часть техники находилась на ремонте, а двойные смены для работающих единиц не полностью закрыли все участки, – сообщили в ведомстве.

Уточняется, что в настоящее время неисправности устранены, техника возвращена на линии. Следующую проверку контейнерных площадок обещают провести на этой неделе.