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НовостиОбщество27 июля 2026 8:42

Липецкие врачи извлекли из желудка 5-летнего мальчика двухрублевую монету

Ребенок проглотил инородное тело во время игры
Юлия МИРОШНИЧЕНКО
Врачи приняли решение извлечь монету эндоскопически. Фото министерства здравоохранения Липецкой области.

Врачи приняли решение извлечь монету эндоскопически. Фото министерства здравоохранения Липецкой области.

В Липецке в областную детскую больницу привезли 5-летнего мальчика. Взволнованные родители рассказали, что их сын проглотил монету во время игры. Ребенок сам сообщил об этом взрослым. Прошло два дня, мать с отцом всерьез испугались и обратились за медицинской помощью.

– Монета не смогла выйти естественным путем и два дня находилась в желудке ребенка. Чтобы избежать опасных осложнений, врачи приняли решение извлечь ее эндоскопически – через рот, – сообщили в областном министерстве здравоохранения.

По данным ведомства, операция прошла успешно. Маленький пациент в хорошем самочувствии отправился домой.