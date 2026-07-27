Липецкие врачи извлекли из желудка 5-летнего мальчика двухрублевую монету

Врачи приняли решение извлечь монету эндоскопически. Фото министерства здравоохранения Липецкой области.

В Липецке в областную детскую больницу привезли 5-летнего мальчика. Взволнованные родители рассказали, что их сын проглотил монету во время игры. Ребенок сам сообщил об этом взрослым. Прошло два дня, мать с отцом всерьез испугались и обратились за медицинской помощью.

– Монета не смогла выйти естественным путем и два дня находилась в желудке ребенка. Чтобы избежать опасных осложнений, врачи приняли решение извлечь ее эндоскопически – через рот, – сообщили в областном министерстве здравоохранения.

По данным ведомства, операция прошла успешно. Маленький пациент в хорошем самочувствии отправился домой.