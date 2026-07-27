Еще один пляж в Липецке закрыли для купания

С 15 июля запрещено купаться на пляжах районов ЛТЗ и НЛМК. Фото: Пресс-служба администрации города Липецка..

В Липецке для купания закрыли еще один пляж, в этот раз – в микрорайоне Сокол. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы администрации областного центра.

По данным липецкой мэрии, вынужденная мера связана с несоответствием гигиеническим нормативам проб речной воды по микробиологическим показателям.

Напомним, с 15 июля запретили купаться на пляжах районов ЛТЗ и НЛМК. Как сообщили в городской администрации, пробы речной воды там и сейчас не соответствуют гигиеническим нормативам.