Директора предприятия в Ельце наказали на 33 тысячи рублей за нарушения закона об охране труда

На основании постановлений прокурора генеральный директор организации привлечен к административной ответственности с назначением штрафов на сумму 33 тысячи рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ельце на крупном машиностроительном предприятии не соблюдались требования законодательства об охране труда. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, многие сотрудники организации не прошли инструктаж по охране труда на рабочем месте, не были ознакомлены с результатами специальной оценки условий труда и картой производственных рисков. Кроме того, зафиксированы факты допуска к работе людей без полного комплекта средств индивидуальной защиты.

– На основании постановлений прокурора генеральный директор организации привлечен к административной ответственности с назначением штрафов на сумму 33 тысячи рублей. В его адрес также внесено представление, – рассказали в надзорном ведомстве.

Уточняется, что после вмешательства прокуратуры права работников восстановлены, нарушения закона устранены.