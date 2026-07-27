Присяжные признали липчанина виновным в организации убийств москвичей ради квартир

Присяжные утвердительно ответили на вопросы о доказанности вины подсудимого по предъявленному обвинению. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Липецке коллегия присяжных заседателей признала 51-летнего жителя региона виновным в убийстве двух москвичей ради их квартир. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы области. Напомним, уголовное дело дошло до суда в феврале. Липчанин разработал преступную схему и подыскал подельников-исполнителей, в том числе среди сотрудников правоохранительных органов. Жертвами злоумышленников стали жители столицы, ведущие асоциальный образ жизни и не имеющие родственников, которые могли бы выступить наследниками в случае их смерти.

Присяжные утвердительно ответили на вопросы о доказанности вины подсудимого по предъявленному обвинению. В ближайшее время Липецкому областному суду на основании вердикта присяжных предстоит огласить приговор.