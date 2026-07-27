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НовостиПроисшествия27 июля 2026 16:41

Присяжные признали липчанина виновным в организации убийств москвичей ради квартир

На основании этого вердикта приговор предстоит огласить областному суду
Юлия МИРОШНИЧЕНКО
Присяжные утвердительно ответили на вопросы о доказанности вины подсудимого по предъявленному обвинению.

Присяжные утвердительно ответили на вопросы о доказанности вины подсудимого по предъявленному обвинению.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Липецке коллегия присяжных заседателей признала 51-летнего жителя региона виновным в убийстве двух москвичей ради их квартир. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы области. Напомним, уголовное дело дошло до суда в феврале. Липчанин разработал преступную схему и подыскал подельников-исполнителей, в том числе среди сотрудников правоохранительных органов. Жертвами злоумышленников стали жители столицы, ведущие асоциальный образ жизни и не имеющие родственников, которые могли бы выступить наследниками в случае их смерти.

Присяжные утвердительно ответили на вопросы о доказанности вины подсудимого по предъявленному обвинению. В ближайшее время Липецкому областному суду на основании вердикта присяжных предстоит огласить приговор.