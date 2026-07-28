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НовостиПолитика28 июля 2026 6:15

БПЛА самолетного типа сбили над Липецкой областью в ночь на 28 июля

Красный уровень действовал в регионе около трех часов
Юлия МИРОШНИЧЕНКО
Всего в небе над Россией перехватили 356 украинских беспилотных летательных аппаратов.

Всего в небе над Россией перехватили 356 украинских беспилотных летательных аппаратов.

Фото: Олег АДАМОВИЧ. Перейти в Фотобанк КП

В ночь на 28 июля над территорией Липецкой области сбили БПЛА. Об этом стало известно из сообщения Минобороны РФ. По данным ведомства, всего в небе над Россией перехватили 356 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Уточняется, что дроны уничтожили над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Тульской, Ростовской, Рязанской, Смоленской областей, Московского региона, Республики Крым и над акваторией Азовского моря.

Красный уровень воздушной опасности в нашем регионе действовал около трех часов – с половины третьего ночи. Спустя два часа после отмены тревожного сигнала угрозу атаки беспилотников объявили для города Ельца, а также Елецкого, Долгоруковского, Становлянского и Измалковского муниципальных округов.