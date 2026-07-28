Жительницу Липецкой области осудят за кражу денег из найденного на улице кошелька

Обвиняемая нашла кошелек недалеко от аптеки на улице Коммунальной в городе Грязи. Скриншот видеозаписи, предоставленной УМВД России по Липецкой области.

В Грязинском округе 33-летняя местная жительница попала под уголовное дело. Недалеко от аптеки на улице Коммунальной в городе Грязи она увидела лежавший на асфальте кошелек, подняла и украла оттуда 20 тысяч рублей. После этого кошелек без денег женщина отнесла в магазин, сообщив, что нашла чужую вещь на улице.

По информации пресс-службы областного УМВД, кошелек потерял 73-летний мужчина. О своей беде он рассказал в отделении полиции. В кошельке кроме 20 тысяч рублей наличными были водительское и пенсионное удостоверения, банковская карта и бонусные карты магазинов. Правоохранители возбудили уголовное дело. Личность злоумышленницы установили. Имущественный вред пенсионеру она возместила в полном объеме.

В настоящее время расследованное уголовное дело направили в суд для рассмотрения. Приговор фигурантка ожидает под подпиской о невыезде. Ей грозит до 5 лет лишения свободы.