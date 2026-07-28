Три года дали жителю Липецка за черепно-мозговую травму сотруднику полиции

Суд приговорил виновного к трем годам исправительной колонии общего режима. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Липецке вынесли приговор 25-летнему местному жителю. По данным пресс-службы областного Следственного комитета, молодого человека признали виновным в применении насилия в отношении сотрудника полиции, исполнявшего свои служебные обязанности.

Инцидент произошел вечером 31 октября 2025 года на территории одного из садоводческих товариществ. Осужденный пытался помешать полицейским задержать его знакомого. Злоумышленник набросился на инспектора ППС с кулаками, причинив закрытую черепно-мозговую травму и другие телесные повреждения. Суд приговорил виновного к трем годам исправительной колонии общего режима.