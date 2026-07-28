Липецкая семья, поверив мошенникам, продала две квартиры и заложила автомобиль

Финансового консультанта муж с женой нашли в Интернете. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП.

В Данковском округе на уловку мошенников попалась супружеская пара. В поисках источника дополнительного заработка муж с женой решили испытать удачу торговлей на бирже. В сети на платформе для подобных операций они заметили рекламу услуг финансового консультанта, созвонились и согласились сотрудничать. Супруги стремились заработать несколько тысяч долларов, но у них никак не получалось достичь такой цели.

В итоге консультант предложил в помощь новичкам бизнес-партнера, который готов вложить недостающую сумму. На счет женщины поступили деньги, их в дальнейшем перенаправили на кошелек биржы. После этого перевода у потерпевшей заблокировали банковские счета и карты. Как оказалось, деньги, которые прошли через нее, были украдены у человека из другого города, и банк ограничил пользование средствами. Когда деньги так и не удалось обналичить, супруги обратились в полицию.

– С апреля по июль для успешного инвестирования они оформили кредиты и пожертвовали имуществом – продали две квартиры и заложили автомобиль, – сообщили в пресс-службе областного УМВД.

В общей сложности потерпевшие лишились почти 16,5 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ «Мошенничество». Полицейские устанавливают личности аферистов из Сети.